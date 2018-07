Os destaques do 'Estadão Noite' desta terça-feira, 22

O Estadão Noite desta terça-feira, 22, traz a análise de Eloísa Machado de Almeida, professora e coordenadora do Supremo em Pauta FGV Direito SP, sobre o embate entre os ministros do Supremo Tribunal Federal e a decisão de Rosa Weber ao negar ação de Lula contra decisão de Gilmar Mendes.

Em 'Entre a justiça e a tragédia ética', Renato Dias Baptista, professor doutor da Unesp de Tupã, escreve sobre como o momento político dá aos brasileiros a oportunidade para desfazer o costume da descrença na Justiça. Susani Silveira Lemos França, professora livre-docente da Unesp de Franca, por sua vez, completa a discussão com suas considerações sobre a 'segregação virtual nas terras do homem cordial'.

José Horácio Halfeld Rezende Ribeiro, presidente do Instituto dos Advogados de São Paulo e presidente do Colégio de Presidentes dos Institutos dos Advogados do Brasil, questiona a defesa da presidente Dilma no Palácio do Planalto e sua transmissão pela TV NBR.

Para completar a edição, João Eduardo Hidalgo, doutor em Comunicação pela Universidade de São Paulo e pela Universidad Complutense de Madrid e professor da Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação da Unesp, relembra outros atentados para criticar a segurança dos espaços públicos na Bélgica.

