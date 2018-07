Os destaques do 'Estadão Noite' desta terça-feira, 23

O Estadão Noite desta terça-feira, 23, traz as análises da colunista Eliane Cantanhêde e de Marco Antonio Carvalho Teixeira, professor de Ciência Política na FGV-SP, sobre as implicações da prisão do publicitário João Santana para o PT, oposição e para a sociedade.

Alfredo Juan Guevara Martinez, pesquisador do Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais San Tiago Dantas (Unesp, Unicamp e PUC-SP), do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Estudos sobre Estados Unidos (INCT-INEU) e do Instituto de Estudos Econômicos e Internacionais da UNESP (IEEI - Unesp), trata do plano de Obama para fechar a prisão de Guantánamo.

André R. Sathler, economista, doutor em Filosofia e coordenador do Mestrado Profissional em Poder Legislativo da Câmara dos Deputados, e Valdemir Pires, economista, professor e pesquisador do Departamento de Administração Pública da Unesp, discorrem sobre a falta de transparência de dados em um momento delicado como o surto de microcefalia no Brasil.

Para completar a edição, o editor de Esportes Robson Morelli comenta o retorno de Robinho ao futebol brasileiro.

O leitor pode baixar a edição, exclusiva para Ipad e aparelhos com sistema operacional Android, a partir das 20h, por meio do aplicativo do Estadão. Assinantes não pagam.