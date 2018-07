Os destaques do 'Estadão Noite' desta terça-feira, 24

O Estadão Noite desta terça-feira, 24, traz duas análises, do economista-chefe da MB Associados Sergio Vale e do professor da Faculdade de Economia da FAAP João Ricardo Costa Filho sobre o pacote de medidas para a economia divulgadas hoje pela equipe do presidente em exercício Michel Temer.

Sérgio Mauro, professor da Faculdade de Ciências e Letras da Unesp, discorre sobre o apego do PT ao poder.

Rafael Alcadipani, professor de Estudos Organizacionais da FGV-EAESP e visiting scholar no Boston College, EUA, escreve sobre os recentes casos de assassinatos de policiais no Brasil.

Para completar a edição, Rodolpho Telarolli Jr., médico, doutor em Saúde Coletiva e professor da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Unesp, comenta as propostas do governo Temer para a Saúde.

