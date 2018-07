Os destaques do 'Estadão Noite' desta terça-feira, 24

O Estadão Noite desta terça-feira, 24, traz a análise de, diretor da sucursal de Brasília, do impacto da prisão de José Carlos Bumlai, amigo do ex-presidente Lula, sobre os planos do PT para neutralizar a crise política e trilhar caminhos mais confortáveis para as próximas eleições.

A edição de hoje conta também com duas análises sobre os números da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) em relação ao desemprego no Brasil: de João Ricardo Costa Filho, professor da Faculdade de Economia da FAAP e associado da Pezco Microanalysis, e de José Paulo Kupfer, colunista do Estadão.

Marcelo Masruha Rodrigues, presidente da Sociedade Brasileira de Neurologia Infantil e professor Adjunto-Doutor do Setor de Neurologia Infantil - Disciplina de Neurologia Clínica - da Universidade Federal de São Paulo, comenta a epidemia de microcefalia no Nordeste do Brasil.

Para completar a edição, o editor de esportes Robson Morelli escreve sobre a atuação dos quatro principais protagonistas do futebol brasileiro nesta temporada.

O leitor pode baixar a edição, exclusiva para Ipad e aparelhos com sistema operacional Android, a partir das 20h, por meio do aplicativo do Estadão. Assinantes não pagam.