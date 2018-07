Os destaques do 'Estadão Noite' desta terça-feira, 26

O Estadão Noite desta terça-feira, 26, traz a análise da colunista Dora Kramer sobre as medidas e os conselhos que Michel Temer recebe para um eventual governo.

Geraldo Miniuci, professor associado do Departamento de Direito Internacional e Comparado da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, trata do peso do impeachment sobre o Protocolo de Ushuaia, que reafirmou o compromisso democrático dos Estados do Mercosul.

Sergio Vale, economista-chefe da MB Associados, discorre sobre como Henrique Meirelles, cotado para a Fazenda num eventual governo Temer, pode ser o símbolo de um time forte para repaginar a economia do País.

Sérgio Mauro, professor da Faculdade de Ciências e Letras da Unesp de Araraquara, escreve sobre 'vulgaridade e política' a partir do caso do 'ensaio sensual' que a mulher do ministro do Turismo, ex-miss bumbum, fez no gabinete e divulgou nas redes.

Para completar a edição, o editor de esportes Robson Morelli comenta as mudanças nos horários dos jogos do Campeonato Brasileiro.

