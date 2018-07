Os destaques do 'Estadão Noite' desta terça-feira, 26

O Estadão Noite desta terça-feira, 26, traz a análise de, diretor da sucursal do Estadão em Brasília, sobre a irritação de integrantes do governo em relação à última fala feita pelo ministro da Saúde sobre a epidemia de zika no País.

A edição também conta com a análise de dois especialistas sobre os dados divulgados hoje pelo Banco Central em relação ao setor externo: João Ricardo Costa Filho, professor da Faculdade de Economia da FAAP e associado da Pezco Microanalysis, e o colunista do Estadão José Paulo Kupfer.

Dora Kramer, por sua vez, escreve sobre o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social e a reação ao manifesto de advogados à atuação das autoridades encarregadas das investigações da Operação Lava Jato.

Para completar a edição, o jornalista Almir Leite mostra como o prestígio do futebol brasileiro está bem perto do chão no âmbito da Conmebol.

O leitor pode baixar a edição, exclusiva para Ipad e aparelhos com sistema operacional Android, a partir das 20h, por meio do aplicativo do Estadão. Assinantes não pagam.