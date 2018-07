Os destaques do 'Estadão Noite' desta terça-feira, 28

O Estadão Noite desta terça-feira, 28, traz a análise da colunistasobre a adesão do PSDB às manifestações de rua contra o governo Dilma Rousseff.

Celso Ming, por sua vez, comenta a alteração da perspectiva do rating do Brasil pela agência de classificação de riscos Standard & Poor's.

Kai Enno Lehmann, professor do Instituto de Relações Internacionais da USP, escreve sobre as possibilidades de Guantánamo ser finalmente fechada pelos EUA.

Eduardo Nobre, sócio responsável pela área de direito eleitoral do Leite, Tosto e Barros Advogados e fundador do Instituto de Direito Político e Eleitoral - IDPE, e Ricardo Tosto, sócio fundador do Leite, Tosto e Barros Advogados, especialista em Direito Eleitoral e Político, tratam do cruzamento de dados por excesso de doação eleitoral que fere a garantia de sigilo fiscal.

Para completar, o editor de esportes Robson Morelli mostra como o Campeonato Brasileiro vai ganhando forma, com um 'pelotão de frente' já bem estabelecido.

