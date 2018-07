Os destaques do 'Estadão Noite' desta terça-feira, 29

O Estadão Noite desta terça-feira, 29, traz as análises de Marco Antonio Carvalho Teixeira, professor de Ciência Política na FGV-SP, e da colunista Dora Kramer sobre o desembarque do PMDB do governo Dilma.

Jean Marcel Carvalho França, professor titular de História do Brasil da Unesp de Franca, questiona a narrativa da presidente sobre as críticas ao seu governo.

Roberto DaMatta, colunista do Estadão, discorre sobre como moldamos nossas opiniões mais em pessoas do que em instituições.

Para completar a edição, o editor de esportes Robson Morelli escreve sobre as 'invasões' de torcedores de futebol a centros de treinamentos.

