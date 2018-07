Os destaques do 'Estadão Noite' desta terça-feira, 7

O Estadão Noite desta terça-feira, 7, traz as análises de, diretor da sucursal em Brasília, e da colunistasobre as falas da presidente Dilma Rousseff sobre o seu mandato e manobras da oposição.

Celso Ming, por sua vez, analisa o novo plano 'Programa de Proteção ao Emprego', lançado pelo governo para proteger empresas e trabalhadores em um momento de crescente aumento do desemprego no País.

Alfredo Juan Guevara Martinez, pesquisador do Programa de Relações Internacionais San Tiago Dantas (Unesp, Unicamp, PUC-SP), discute o que está por trás da retomada de relações entre Estados Unidos e Cuba, e perspectivas tendo em vista as eleições para presidente nos EUA.

Para completar a edição, o editor de esportes Robson Morelli faz uma retrospectiva do futebol brasileiro aproveitando um ano de 7 x 1 para a Alemanha na Copa do Mundo.

O leitor pode baixar a edição, exclusiva para Ipad e aparelhos com sistema operacional Android, a partir das 20h, por meio do aplicativo do Estadão. Assinantes não pagam.