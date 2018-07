Os destaques do 'Estadão Noite' desta terça-feira, 8

O Estadão Noite desta terça-feira, 8, traz a análise de, presidente do Instituto dos Advogados de São Paulo e presidente do Colégio de Presidentes dos Institutos dos Advogados do Brasil, sobre Lei de Responsabilidade Fiscal e impeachment.

Wagner de Melo Romão, professor do Departamento de Ciência Política da Unicamp, por sua vez, explica o que estaria por trás da carta de Temer a Dilma.

Humberto Dantas, cientista social, doutor em ciência política, professor do Insper e da FESP-SP, nos convida a um exercício de imaginação: é possível governar sem o PMDB?

Wagner Iglecias, doutor em Sociologia e professor da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP, interpreta o resultado das eleições na Venezuela e Argentina.

Para completar a edição, o editor de Esportes Luiz Antônio Prosperi sobre a postura da federação e sete clubes paulistas com direito a voto na eleição da CBF em relação à manobra do presidente licenciado Marco Polo Del Nero.

