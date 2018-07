Os destaques do 'Estadão Noite' desta terça-feira, 10

O Estadão Noite desta terça-feira, 10, traz o artigo de Paulo Sergio João, advogado e professor da Faculdade de Direito da Fundação Getúlio Vargas (FGV), sobre as mudanças nos benefícios trabalhistas. O especialista põe em dúvida o papel das centrais sindicais como 'representantes' dos direitos dos trabalhadores, já que, nos últimos anos, o sindicalismo tem se ajustado aos interesses políticos de seus dirigentes.

O colunista do Estadão José Paulo Kupfer, por sua vez, analisa os dados da PNAD Contínua, que reforça o cenário de enfraquecimento gradual do mercado de trabalho, além de destacar os índices de inadimplência do consumidor, também relacionado com o desemprego.

Valdemir Pires, economista, professor e pesquisador do Departamento de Administração Pública da Faculdade de Ciências e Letras da Unesp de Araraquara e Ursula Peres, administradora pública, professora e pesquisadora do Programa de Gestão de Políticas Públicas da EACH/USP, discorrem sobre a crise econômica, o federalismo fiscal e a situação de dependência dos municípios brasileiros.

O doutor em Sociologia e professor da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP, Wagner Iglecias, escreve sobre a queda de popularidade dos governos federal, estadual e municipal. Ele explica os motivos das quedas e conclui que o cenário está nebuloso em todas as instâncias avaliadas.

Bernardo Buarque de Holanda, professor e pesquisador da Escola de Ciências Sociais/CPDOC, da Fundação Getúlio Vargas (FGV), faz uma análise sobre os meios utilizados, ou propostos, para minimizar as recorrentes brigas entre torcidas. Para ele, pensar no curto prazo é potencializar a violência associada ao futebol.

