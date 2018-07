Os destaques do 'Estadão Noite' desta terça-feira, 16

O Estadão Noite desta terça-feira, 16, traz a análise do comentarista de política internacional do Estadão Guga Chacra sobre o atentado do Taleban que deixou ao menos 145 mortos, incluindo mais de 120 estudantes, em uma escola no Paquistão.

Sergio Vale, economista-chefe da MB Associados, escreve sobre a crise russa e seus impactos no Brasil, lembrando da crise cambial em 1998 que antecedeu um cenário brasileiro ruim em 1999.

José Matias Pereira, economista, advogado, cientista político e professor de Administração Pública na UNB, lista os maiores problemas do governo Dilma Rousseff, especialmente na área econômica, ressaltando a necessidade de mudanças de rumo.

Tomaz Espósito Neto, professor de Relações Internacionais da UFGD, discorre sobre as consequências dos problemas no setor elétrico brasileiro.

Para completar a edição, o colunista João Bosco Rabello comenta o 'silêncio' do governo frente à crise da Petrobrás, explicando por que Graça Foster é um dilema para a presidente Dilma Rousseff.

