Os destaques do Estadão Noite desta terça-feira, 18

O Estadão Noite desta terça-feira, 18, traz a análise de Michel Gherman, professor do Núcleo Interdisciplinar de Estudos Judaicos da UFRJ, sobre o ataque a uma sinagoga de Jerusalém. Segundo ele, o atentado que deixou ao menos quatro mortos hoje muda o quadro na região: o conflito que historicamente foi territorial se deslocaria para o campo religioso.

O analista político do Estadão João Bosco Rabello discorre sobre a fala de Graça Foster em relação ao escândalo da Petrobrás. Medidas anunciadas agora para coibir a corrupção na estatal são incapazes de reverter o descrédito em que ela se encontra. Também a partir do caso do 'petrolão', o colunista Celso Ming sinaliza como a economia brasileira vive tempos incertos e lança as possíveis dificuldades do governo em 2015.

Rafael R. Ioris, professor de História e Política Latino-Americana na Universidade de Denver, nos EUA, traça os prováveis rumos brasileiros em termos de diplomacia, especialmente em relação ao contexto sul-americano. O Brasil seria mesmo a espinha dorsal verde e amarela da região?

Para completar a edição, o editor de esportes Luiz Antônio Prósperi escreve sobre a nova arena do Palmeiras, como a plataforma de lançamento do clube a um novo tempo.

O leitor pode baixar a edição, exclusiva para tablets, a partir das 20h. Assinantes podem baixar gratuitamente a edição, disponível para Ipad e para aparelhos com sistema operacional Android.