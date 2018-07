Os destaques do 'Estadão Noite' desta terça-feira, 24

O Estadão Noite desta terça-feira, 24, traz a análise do advogado Leopoldo Pagotto sobre o caso do juiz Flávio Roberto de Souza, flagrado dirigindo o carro Porsche de Eike Batista, apreendido pela Polícia Federal na casa do empresário.

O colunista do Estadão José Paulo Kupfer avalia o IPCA-15 de fevereiro, de 1,33%, ante 0,89% apresentado em janeiro. Ele mostra que o resultado se deve aos ajustes nos preços administrados.

Jair Pinheiro, cientista político e professor da Unesp, resgata a história da Constituição de 1961 para explicar a atual crise política na Venezuela.

Sara Tavares Quental, advogada especialista em Direito Previdenciário, parte da entrevista do ministro Carlos Gabas ao Estadão para discorrer sobre a fórmula atual modelo de contribuição.

Para completar a edição, o editor de esportes Robson Morelli comenta a prisão em massa de torcedores envolvidos em briga antes do clássico Fluminense e Vasco nesse domingo, 22.

