Os destaques do 'Estadão Noite' desta terça-feira, 27

No Estadão Noite desta terça-feira, 27, o professor da Faculdade de Economia da Universidade de São Paulo (USP), Paulo R. Feldmann, faz uma análise de como seria o cenário econômico caso o Syriza, partido de extrema esquerda grego, ganhasse a eleição no Brasil em 2018.

Também analisando a austeridade fiscal e fazendo uma comparação entre a realidade grega e a brasileira, temos o artigo de José Matias-Pereira, economista, advogado e doutor em ciência política pela Universidade Complutense de Madri, Espanha, e pós-doutor em administração pela Universidade de São Paulo (USP).

A colunista de política do Estadão, Eliane Catanhêde, escreve sobre o discurso da presidente Dilma na primeira reunião com os novos ministros e também critica a total falta de autocrítica da presidente frente a um cenário tão desfavorável.

Edmar José Scaloppi, professor titular da Faculdade de Ciências Agronômicas da Universidade Estadual de São Paulo (Unesp) de Botucatu, discorre sobre alternativas possíveis para aumentar o volume de água em reservatórios nesses tempos de escassez.

E, finalizando, o colunista esportivo Almir Leite, traça um panorama sobre as articulações nos bastidores para a criação de uma lei para refinanciar com recursos da União as dívidas dos clubes brasileiros, notadamente envolvidos com o futebol.

O leitor pode baixar a edição, exclusiva para Ipad e aparelhos com sistema operacional Android, a partir das 20h, por meio do aplicativo do Estadão. Assinantes não pagam.