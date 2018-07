Os destaques do 'Estadão Noite' desta terça-feira, 31

O Estadão Noite desta terça-feira, 31, traz a análise de Janaína Penalva (ex-diretora executiva do Departamento de Pesquisas Judiciárias e do Centro de Estudos Judiciários do CJF, professora de Direito Constitucional da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília/UnB) e Izabela Corrêa (ex-coordenadora de Promoção da Ética e Transparência na CGU e doutoranda em Ciência Política pela London School of Economics and Political Science/LSE) sobre a lógica das indicações de cargos para o CNJ e a ex-CGU.

Celso Ming, colunista do Estadão, escreve sobre a forte deterioração do mercado de trabalho no Brasil e a tendência para os próximos meses.

Dois especialistas comentam o estupro coletivo de uma jovem no Rio: Maria Garcia (professora associada livre-docente da PUC/SP, procuradora do Estado, ex-assistente jurídico da Reitoria da USP, membro da Comissão de Bioética/HCFMUSP, diretora geral do IBDC, coordenadora da Revista de Direito Constitucional e Internacional - RT Membro da Academia Paulista de Letras Jurídicas, membro do Conselho Superior de Direito da Federação do Comércio e vice-presidente do Instituto dos Advogados de São Paulo/IASP) e Sérgio Mauro, professor da Faculdade de Ciências e Letras da Unesp de Araraquara.

Para completar a edição, o editor de Esportes Robson Morelli trata da 'malandragem' contra o jogo limpo no futebol.

