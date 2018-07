Os destaques do Estadão Noite desta terça-feira, 4

O Estadão Noite desta terça-feira, 4, traz uma análise do colunista Celso Ming sobre a queda na produção industrial. Segundo ele, o mau desempenho observado é resultado de um processo antigo de escolhas equivocadas do governo.

José Matias-Pereira, professor da Universidade de Brasília, discorre sobre como o Brasil precisaria, neste momento, de uma 'reforma de administração pública'. O Estado deveria se comprometer com a eliminação da burocracia para ser mais 'democrático, eficiente, eficaz e efetivo'.

A colunista Dora Kramer, por sua vez, escreve sobre a estratégia do PT em tentar mobilizar a militância para enfrentar a oposição, contradizendo o discurso de conciliação do governo após a vitória nas urnas.

Kai Enno Lehmann, professor do Instituto de Relações Internacionais da USP, explica como União Europeia e Ocidente, de um modo geral, não estão encontrando um plano para conter a crise na Ucrânia. As eleições de líderes rebeldes pró-Rússia em território ucraniano só deixaram mais claro que não há objetivo claro a ser perseguido no momento.

O editor de esportes Robson Morelli, finalmente, comenta a missão do Santos nesta temporada. Segundo ele, o time da Vila Belmiro tem trabalho duro pela frente, especialmente por causa do Cruzeiro.

