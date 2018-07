Os destaques do 'Estadão Noite' desta terça-feira, 5

O Estadão Noite desta terça-feira, 05, traz a análise de Fabiano Engelmann, professor da Programa de Pós-Graduação em Ciência Política e Coordenador do Núcleo de Estudos em Justiça e Poder Político da UFRGS, sobre o crescimento exponencial do protagonismo público do STF e a indicação de ministros para compor a Corte.

Guga Chacra, comentarista de política internacional do Estadão, explica por que é remota a possibilidade de o Estado Islâmico ser autor do atentado contra concurso de caricaturas de Maomé no Texas.

Nelson Pedro-Silva, professor da Unesp em Assis, escreve uma carta bem-humorada ao ministro da Educação para questionar o que está em jogo na discussão sobre universidades e professores no Brasil.

O colunista Celso Ming comenta a tendência de mudanças no marco regulatório do petróleo a partir do último comentário do ministro de Minas e Energia sobre o assunto.

Para completar a edição, o jornalista esportivo Almir Leite comenta a convocação de Dunga para a Copa América.

O leitor pode baixar a edição, exclusiva para Ipad e aparelhos com sistema operacional Android, a partir das 20h, por meio do aplicativo do Estadão. Assinantes não pagam.