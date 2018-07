Os destaques do 'Estadão Noite' desta terça-feira, 7

O Estadão Noite desta terça-feira, 7, traz a análise do advogado Ericson Crivelli, especializado em Direito Público e Internacional e em relações coletivas de trabalho pela Universidade de Bologna e John Hopkins University/Bologna Center, sobre o Projeto de Lei 4.330, que amplia a liberdade de terceirização do trabalho.

Em 'O malandro e o PIB', João Ricardo Costa Filho, associado da Pezco Microanalysis e professor da Faculdade de Economia da FAAP, discorre sobre o atual momento da economia, enfraquecida ainda mais com as denúncias da Operação Lava Jato.

A colunista Eliane Cantanhêde comenta a dificuldade da presidente Dilma Rousseff diante da troca de funções no governo, resistência do PMDB e manifestações da CUT nas ruas.

Ronaldo Vasconcelos, professor doutor da Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie e presidente da Comissão Permanente de Direito Falimentar e Recuperacional do IASP, escreve sobre os últimos pedidos de recuperação judicial de empresas afetadas pelo escândalo da Petrobrás.

Para completar a edição, o editor de esportes Robson Morelli explica a dificuldade em encontrar um nome para o lugar de Muricy Ramalho no São Paulo.

