Os embalos de sábado à tarde

entenda o movimento:

Firmeza

Nada de deixar o filho na porta e pegar na saída. A disponibilidade e participação dos pais é essencial para o sucesso da

festa.

Som e suor

Criança adora música e dança, mas tem limite. Pensando nisso, haverá também várias brincadeiras.

P, M, G

Os recreadores treinados atenderão crianças em três faixas etárias: bebês de 0 a 2 anos, em uma pista exclusiva com tapetes feitos com EVA; crianças de 2 a 5 anos, que além da dança, serão entretidas com brincadeiras mais simples, como caça ao tesouro; e grandinhos de 5 a 10 anos, animados por concursos de dança e oficinas (como tatuagem de rena e maquiagem).

Circo

No meio da tarde o artista Du Circo comanda o show

'O Omelete'.

Pick up interativa

i-Pad e controladoras midi ficarão disponíveis em certo momento para que as crianças possam comandar o som. Além disso, haverá video map projetando imagens de bichos, de natureza e das próprias crianças (captadas e projetadas simultaneamente).

Cardápio

Nada de bebida alcoólica

ou refrigerante. Haverá apenas sucos, água e água de coco. Para comer, minitostex de pão integral, hamburguinho com batatas fritas, pipoca, minipizza e salada de fruta. Sopinha tem também, de legumes.

Estrutura

Ar-condicionado mais ameno.

Fraldário com lenços umedecidos, fraldas e pomadas.

Forno micro-ondas para esquentar mamadeiras e papinhas.

Iluminação adaptada e som reduzido.