Os gritos hostis

Enquanto isso, aqui na Terra os ignorantes, que não devem ser confundidos com os iletrados, porque verdadeiros ignorantes os há entre os aparentemente cultos e estudados, eles e elas vociferam e insultam todos aqueles que se encontram no caminho da evolução. Evoluir é pensar grupalmente, importar-se com os semelhantes, agir no sentido de estabelecer maior cooperação mútua entre povos diferentes. Com esses ignorantes não se deve discutir, mas silenciar, afirmando com esse silêncio o conhecimento verdadeiro. Os gritos insultantes devem ser ouvidos sem temor, distinguindo o ruído ensurdecedor do grito de vitória. Andar entre gritos hostis faz parte do caminho de toda alma que tenha feito a si mesma a promessa solene de evoluir.

ÁRIES 21-3 a 20-4

Tenha toda a paciência do mundo, abstenha-se de seguir os conselhos da raiva, sente-se tranquilamente no melhor lugar de sua própria mente a observar tudo. Com o tempo, você verá seus inimigos serem derrotados.

TOURO 21-4 a 20-5

A saúde não deve tornar-se motivo de preocupação, mas de alegria. Você não precisa gastar para cuidar da saúde, apenas tomar atitudes mínimas, mas cotidianas, para que ela seja preservada da melhor forma possível.

GÊMEOS 21-5 a 20-6

Ninguém seria tão louco ao ponto de dar bem-vinda às dificuldades. Porém, quem está com a mente fixa no objetivo de crescer e evoluir percebe logo o grande valor das dificuldades, que tornam oportuno o crescimento.

CÂNCER 21-6 a 21-7

Este é o melhor momento para você enfrentar a verdade de certos relacionamentos. Talvez as pessoas mostrem facetas desconhecidas, talvez elas passem por dificuldades, fato é que está tudo de ponta cabeça.

LEÃO 22-7 a 22-8

Pelo pensamento, pela palavra ou pela obra, por qualquer caminho que você desejar os erros cometidos terão de ser consertados, já que há muitos interesses envolvidos e a evolução humana não pode ser detida.

VIRGEM 23-8 a 22-9

Todos os desejos se realizam. Ai! Que desejos ardem em seu coração? Essa é a grande questão! Já que todos os desejos se realizam, seria sábio de sua parte começar a aprender a dura lição de desejar o que seria bom desejar.

LIBRA 23-9 a 22-10

Tenha certeza, este é um momento de renovação que se comprova através dos obstáculos que as pessoas colocam para que você continue a mesma alma de sempre. Contudo, a renovação não pode ser detida por nada nem ninguém.

ESCORPIÃO 23-10 a 21-11

Os pensamentos da atualidade são as atitudes de amanhã. Esse estado de convulsão que atinge sua alma intimamente será, com certeza, manifesto de forma concreta em algum momento do futuro, que não está distante.

SAGITÁRIO 22-11 a 21-12

Pessoas valiosas que estão numa pior devem ser resgatadas e ajudadas, porque elas representam a esperança da civilização. Isso é muito raro de acontecer, já que em geral todo mundo se afasta de quem não está bem.

CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1

Há coisas que todas as pessoas sabem, mas nem por isso as aplicam na vida cotidiana. Todo mundo sabe que o sucesso depende de esforço e empenho, mas assim mesmo as pessoas continuam esperando por golpes de sorte.

AQUÁRIO 21-1 a 19-2

Sentir o peso de situações e relacionamentos que não podem ser mudados é, também, sentir o peso da responsabilidade de conhecer melhor a própria alma. Afinal, ninguém obrigou sua alma a chegar até aqui e agora.

PEIXES 20-2 a 20-3

As limitações atuais não sobreviverão à onda do futuro, que se mostra através de ideais. Parece pouco, perante essas limitações atuais, mas não é. O apelo dos ideais é equilíbrio seguro e combustível eficiente.