Os indivíduos e as pressões que frustram o dia a dia

Flávio Gikovate

MG Editores

150 págs., R$ 33,90

Este livro reúne seis ensaios - um deles inédito e os outros, embora já publicados em Uma Nova Visão do Amor, submetidos à atualização - de Flávio Gikovate, psiquiatra, terapeuta, conferencista experiente e autor de diversas obras que, juntas, já venderam mais de 600 mil exemplares. O tema comum aos textos do presente volume é a discussão em torno das pressões que os indivíduos sofrem. No ensaio inédito - Corpo, Alma e Sociedade -, o autor fala da frustração causada nas pessoas que se deixam influenciar demais pelas normas. Gikovate também defende a ideia de que o amor chega à plenitude se vivido como uma relação comparável à amizade, em que teoricamente não haveria vínculos afetivos doentios.