Os japoneses e suas raridades

A cultura japonesa de aproveitar os amidos dos diferentes vegetais tem origem na necessidade de consumir seus nutrientes, já que, no passado, o país não consumia carnes variadas e laticínios.

Outro aspecto que influencia a forte ligação dos japoneses com amidos é que, por aqui, se aprecia a comida bem quente, e alguns amidos ajudam a manter a temperatura alta por mais tempo. No inverno, é comum tomar chá com kuzu e açúcar, aromatizado com gengibre e limão. Uma receita muito popular quando se precisa de uma energia extra é o mingau feito com amido de arroz (okayu).

Além disso, os japoneses adoram comidas puxa-puxa, caso do mochi (bolinho de arroz mochi), e amidos são ótimos para conferir elasticidade às massas.

Hoje, vários jovens chefs estão aderindo à fécula de mandioca, que chamam de "tapioca", em sobremesas e bebidas.