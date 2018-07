Os juros e o governo travado

Juros altos podem ser insuficientes para conter a inflação brasileira. Além disso, encarecem e fazem crescer a já volumosa dívida pública. Mas só o crédito apertado e a recessão impõem, neste momento, algum freio à alta de preços e impedem uma aceleração maior dos aumentos.

Afrouxar a política de crédito, neste cenário, como propõem alguns críticos da política econômica, seria enfraquecer a única ferramenta disponível, hoje, para a ação anti-inflacionária. Uma das consequências prováveis seria uma pressão maior sobre o câmbio e, portanto, sobre os preços dos produtos importados – bens finais, matérias-primas e bens intermediários.

Máquinas e equipamentos também ficariam mais caros, mas a importação desses produtos há mais de um ano está em queda. De janeiro a setembro, foi 17,1% menor que a de um ano antes, pela média dos dias úteis. Num país em crise, com governo paralisado e sem perspectiva de melhora, quem terá interesse em aumentar a capacidade produtiva?

A presidente Dilma Rousseff, em visita à Suécia, voltou a negar a hipótese de saída, agora, do ministro da Fazenda, Joaquim Levy. Numa entrevista publicada na Folha de S.Paulo no domingo, o presidente do PT, Rui Falcão, havia defendido o afastamento de Levy, se ele continuar descumprindo o receituário do partido.

O receituário inclui, entre outras bobagens, o corte de juros e a diminuição do depósito compulsório dos bancos, para aumento dos empréstimos tanto para investimento quando para consumo. Providências desse tipo são da competência do BC, mas o entrevistado parece dar pouca importância a detalhes como esse. Estaria implícita uma sugestão de afastamento também do presidente do BC? A presidente ignorou esse ponto, ao responder à entrevista em Estocolmo.

Respostas como essa têm pouco efeito, porque o enfraquecimento da presidente é inegável e seus companheiros do PT, a começar pelo grande eleitor de postes, o ex-presidente Lula, continuam dando palpites sem muita cerimônia. A presidente é tratada como se estivesse no Palácio do Planalto para cumprir ordens de seu partido e, é claro, para atender aos interesses político-eleitorais de seus mandantes. Nenhum analista, no Brasil ou no exterior, tem razão para desconsiderar essa tutela.

Enquanto a crise política se prolonga, a recessão se aprofunda e as pessoas se perguntam por que o ministro da Fazenda insiste em ficar no posto, as previsões pioram. A mediana das projeções para a inflação para este ano chegou a 9,75%, em mais uma alta. A expectativa para 2016 foi elevada para 6,12%. No mercado ainda se espera uma redução dos juros a partir de julho, mas em ritmo mais lento do que o indicado nas semanas anteriores. A meta da taxa básica, a Selic, passou de 12,63% para 12,75% no fim de 2016. A Selic média estimada para o próximo ano subiu de 13,75% para 13,83%. Para o início de 2017 a taxa prevista foi de 12,25% para 12,50%. Enquanto isso, a economia deve continuar em retração – de 3% em 2015 e de 1,22% em 2016, números piores que os da semana anterior. Por que deixariam de piorar, se o governo continua travado?