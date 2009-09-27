Os mais vendidos

FICÇÃO

, O Estadao de S.Paulo

27 Setembro 2009 | 00h00

(ÚLTIMA 1º/56 SEMANAS)

A Cabana

William P. Young

(ÚLTIMA 5º/2 SEMANAS)

A Rainha do Castelo de Ar

Stieg Larsson

(ÚLTIMA 3º/51 SEMANAS)

Lua Nova - Livro 2

Stephenie Meyer

(ÚLTIMA 2º/13 SEMANAS)

Amanhecer - Livro 4

Stephenie Meyer

(ÚLTIMA 4º/36 SEMANAS)

Eclipse - Livro 3

Stephenie Meyer

(ÚLTIMA 6º/73 SEMANAS)

Crepúsculo - Livro 1

Stephenie Meyer

(ÚLTIMA 8º/60 SEMANAS)

O Vendedor de Sonhos

Augusto Cury

(ÚLTIMA 7º/3 SEMANAS)

O Despertar - Diários do

Vampiro - Livro 1

L.J. Smith

(ÚLTIMA *.*/182 SEMANAS)

O Caçador de Pipas

Khaled Hosseini

10º

(ÚLTIMA 9º/23 SEMANAS)

O Menino do Pijama Listrado

John Boyne

NÃO-FICÇÃO

(ÚLTIMA 1º/33 SEMANAS)

Mentes Perigosas

Ana Beatriz Barbosa Silva

(ÚLTIMA *.*/119 SEMANAS)

Marley e Eu

John Grogan

(ÚLTIMA 3º/77 SEMANAS)

Comer, Amar, Rezar

Elizabeth Gilbert

(ÚLTIMA 2º/5 SEMANAS)

Por que os Homens Amam as Mulheres Poderosas

Sherry Argov

(ÚLTIMA 7º/76 SEMANAS)

Uma Breve História do Mundo

Geoffrey Blainey

(ÚLTIMA *.*/92 SEMANAS)

O Segredo - Edição comemo-

rativa

Rhonda Byrne

(ÚLTIMA 8º/13 SEMANAS)

O Clube do Filme

David Gilmour

(ÚLTIMA 9º/19 SEMANAS)

Carta Entre Amigos

Gabriel Chalita e Fábio de Melo

(ÚLTIMA 5º/31 SEMANAS)

Quem me Roubou de Mim?

Fábio de Melo

10º

(ÚLTIMA 10º/2 SEMANAS)

Encontre Deus na Cabana

Randal D. Rauser

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