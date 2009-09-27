Os mais vendidos

, O Estadao de S.Paulo
27 Setembro 2009 | 00h00
1º
(ÚLTIMA 1º/56 SEMANAS)
A Cabana
William P. Young
2º
(ÚLTIMA 5º/2 SEMANAS)
A Rainha do Castelo de Ar
Stieg Larsson
3º
(ÚLTIMA 3º/51 SEMANAS)
Lua Nova - Livro 2
Stephenie Meyer
4º
(ÚLTIMA 2º/13 SEMANAS)
Amanhecer - Livro 4
Stephenie Meyer
5º
(ÚLTIMA 4º/36 SEMANAS)
Eclipse - Livro 3
Stephenie Meyer
6º
(ÚLTIMA 6º/73 SEMANAS)
Crepúsculo - Livro 1
Stephenie Meyer
7º
(ÚLTIMA 8º/60 SEMANAS)
O Vendedor de Sonhos
Augusto Cury
8º
(ÚLTIMA 7º/3 SEMANAS)
O Despertar - Diários do
Vampiro - Livro 1
L.J. Smith
9º
(ÚLTIMA *.*/182 SEMANAS)
O Caçador de Pipas
Khaled Hosseini
10º
(ÚLTIMA 9º/23 SEMANAS)
O Menino do Pijama Listrado
John Boyne
NÃO-FICÇÃO
1º
(ÚLTIMA 1º/33 SEMANAS)
Mentes Perigosas
Ana Beatriz Barbosa Silva
2º
(ÚLTIMA *.*/119 SEMANAS)
Marley e Eu
John Grogan
3º
(ÚLTIMA 3º/77 SEMANAS)
Comer, Amar, Rezar
Elizabeth Gilbert
4º
(ÚLTIMA 2º/5 SEMANAS)
Por que os Homens Amam as Mulheres Poderosas
Sherry Argov
5º
(ÚLTIMA 7º/76 SEMANAS)
Uma Breve História do Mundo
Geoffrey Blainey
6º
(ÚLTIMA *.*/92 SEMANAS)
O Segredo - Edição comemo-
rativa
Rhonda Byrne
7º
(ÚLTIMA 8º/13 SEMANAS)
O Clube do Filme
David Gilmour
8º
(ÚLTIMA 9º/19 SEMANAS)
Carta Entre Amigos
Gabriel Chalita e Fábio de Melo
9º
(ÚLTIMA 5º/31 SEMANAS)
Quem me Roubou de Mim?
Fábio de Melo
10º
(ÚLTIMA 10º/2 SEMANAS)
Encontre Deus na Cabana
Randal D. Rauser
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