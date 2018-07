Os peixes e a preservação

Apesar de a maioria dos ecologistas defender a criação de santuários marinhos como uma arma importante para preservar a biodiversidade dos mares, a criação e a manutenção de áreas preservadas têm se mostrado difíceis, quando não impossíveis.

Enquanto a população mundial se identifica com a sobrevivência de um simpático macaquinho ou um filhote de leopardo e se comove com um elefante assassinado, uma lagosta ou um bacalhau despertam o apetite em vez da simpatia nos seres humanos.

Visitar uma reserva marinha é bem menos interessante que visitar uma reserva de grandes mamíferos. Observadas da superfície, as reservas nada mais são do que áreas de oceano, idênticas a quaisquer outras, em que a entrada de pescadores é proibida. Como na maioria das vezes o ideal é proteger exatamente uma parte da área utilizada por comunidades que vivem da pesca, sua criação e manutenção é sempre polêmica.

Nas últimas décadas, os ecologistas têm utilizado dois argumentos para convencer os pescadores da utilidade dessas reservas. O primeiro argumento é o do transbordamento. Os ecologistas demonstraram que, na ausência de pescadores, os animais que vivem nas reservas crescem mais; além disso, sua densidade populacional aumenta muito e, após alguns anos, isso provoca o transbordamento desses animais para fora das reservas, onde podem ser pescados, beneficiando a comunidade.

O segundo argumento é o do subsídio cruzado. Dentro das reservas, os animais, em razão das condições favoráveis, produzem um número muito maior de ovos e filhotes. Como esses filhotes são carregados facilmente pelas correntes, grande parte deles é transportada para fora da reserva e auxilia na manutenção das populações que vivem nas regiões onde a pesca é permitida.

Agora, um grupo de cientistas fez um descoberta simples, mas que acrescenta um terceiro argumento importante. Foram estudadas três reservas nas Filipinas. Em cada uma, foram analisados três grupos de peixes, os Chaetodontidea, que não são pescados, e os Acanthuridae e Scaridae, que são ativamente pescados na imediações das reservas.

O experimento é extremamente simples. Um mergulhador se coloca a 8 ou 10 metros de um exemplar de um desses peixes e nada lentamente em direção ao peixe, carregando dois instrumentos. Um mede a distância que separa o mergulhador do peixe; o outro mede o tamanho do peixe.

O nadador vai se aproximando, até que, com medo, o peixe foge ou se esconde. A distância em que o peixe decide fugir é chamada de Distância de Início da Fuga (FID, na sigla em inglês). Essa medida foi estabelecida para centenas de peixes de cada grupo em quatro áreas distintas: uma bem dentro da reserva, outra bem fora da reserva e, em duas faixas, de 200 metros cada uma, na borda externa e interna da reserva.

Os cientistas descobriram que os peixes de dentro das reservas são maiores e têm FID muito menor que os peixes que vivem bem fora das reservas. Mas nas bordas externas da reserva foi encontrado um grande número de peixes grandes com FID baixo, típico dos peixes que vivem no interior das reservas. Esse resultado foi obtido somente para as espécies de peixes que são normalmente pescadas por seres humanos fora da reserva. Na espécie que não é pescada, não existe diferenciação entre os peixes de dentro e de fora da reserva.

Esse resultado confirma que os peixes de dentro da reserva, protegidos dos pescadores, atingem um tamanho maior que os que vivem fora da reserva. Também demonstra que peixes grandes, de dentro das reservas, "transbordam" para fora como se suspeitava. Mas o mais importante é que esses peixes grandes que transbordam não têm medo do ser humano (FID baixo), permitindo que os mergulhadores se aproximem bastante, facilitando o uso do arpão. Em outras palavras, são peixes gordos e ainda "inocentes", pois nunca foram perseguidos por pescadores.

A descoberta de que as reservas marinhas produzem uma população de peixes grandes e fáceis de pescar nas suas imediações foi usada com grande sucesso pelos cientistas para convencer os pescadores da região do valor econômico das reservas.

Fernando Reinach é biólogo.