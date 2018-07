Os perdedores merecem respeito

Procuramos os craques, mas eles não estão mais está lá. Desapareceram para dar lugar a senhores sorridentes e amáveis, com todas as fragilidades da idade. Deixaram de ser heróis para serem humanos. E é comovente vê-los transformados em pessoas como nós, sujeitos às arestas da vida e à passagem do tempo. Algo do que foram é facilmente reconhecível em alguns, dificilmente em outros. Dino Sani se apresenta com o mesmo apuro e elegância com que tratava a bola, Coutinho, por sua vez, contraria a ordem natural das coisas: era gordo quando jogava e hoje é magro.

Enfim, estavam todos lá porque a finalidade da reunião era anunciar que o governo federal está tratando de providenciar para que esses jogadores, vencedores das Copas que mencionei, recebam uma aposentadoria e também sejam indenizados pelos anos em que esperaram em vão pela justa recompensa. Num País onde o dinheiro público é tratado como sabemos, onde os jornais não cansam de revelar negócios nebulosos e escusos de toda ordem, não há como não concordar que seja usado para dar mais conforto a quem já deu tanto ao Brasil.

Esses jogadores inventaram o Brasil no exterior. Foram os primeiros representantes de outro Brasil que começava, aí por volta de 1958, com a rápida industrialização e a massificação que acabou, para o bem e para o mal, com o antigo Brasil rural e de agricultura única. Foram eles que avisaram ao mundo que um novo país surgia. E a maneira como anunciaram foi apresentando um futebol como ninguém tinha visto antes. E a cada Copa o País se reinventa, sempre com a mesma mensagem expressa pela escola brasileira de jogar bola, agora conhecida por todas as nações do mundo. Eles merecem tudo o que se lhes dê.

Faço, porém, e não posso deixar de fazer, um grave reparo ao que está ocorrendo. Por que só os vencedores? Por que só os ganhadores das Copas? Perdemos sempre com honra e dignidade. Gênios perderam Copas. Pelé perdeu, o grande Gilmar perdeu, outros talentosos e deslumbrantes jogadores perderam e é quase inútil mencionar Zico, Sócrates, Falcão, Muller, Careca, Amaral, Roberto Dinamite, Jorge Mendonça. Creio não ser exagerado dizer que alguns dos grandes jogos que ficaram na nossa memória foram protagonizados exatamente por essas seleções que perderam. Quem não lembra da batalha de Rosário em 1978? Ou a vitória sobre a mesma Argentina em 82?

É preciso, pelo menos no que diz respeito à seleção, acabar com essa cultura de vencedores que permeia a sociedade em que vivemos. Só vale quem vence, como se quem perde não fizesse mais parte da história e merecesse o castigo de ser esquecido. Nesse ponto o futebol tem condições de não imitar o que se passa no mundo do qual é parte. Seria importante que dele partisse o exemplo e que todos os craques das Copas, vencedores ou não, recebessem igualmente. Aumentaria muito pouco as despesas do governo e a divulgação dessa medida deveria ser feita, ao contrário dos decretos secretos, aos brados, com banda de música e foguetório, para toda a nação ouvir.