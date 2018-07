Os pioneiros A primeira experiência do manejo diferenciado para colheita da uva vinífera no inverno foi em Três Corações (MG), em parceria com a Epamig. A variedade syrah foi a que mais bem se adaptou à região. A primeira colheita foi em 2006. "Comprovamos o potencial qualitativo da uva. O vinho está sendo elaborado e estará à venda em 2010", diz o pesquisador da Epamig Murillo de Albuquerque. "Além da Fazenda Fé, que está com 13 hectares, temos outras áreas com syrah, num total de 100 hectares."