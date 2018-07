Os piores FRAMBOESA: Sandra Bullock recebeu com bom humor, no sábado, o prêmio Framboesa de Ouro, dedicado aos piores do cinema, por sua interpretação em Maluca Paixão, ainda inédito no Brasil. Depois de posar erguendo a estatueta, Sandra disse que distribuiria cópias em DVD do filme para que os jurados realmente avaliassem sua atuação. "Volto aqui no próximo ano para conferir se a opinião continua", disse ela, conhecida pelo bom humor, antes de deixar o Teatro Barnsdall, em Los Angeles, para um jantar beneficente organizado pelo produtor Jeffrey Katzenberg, um dos mais influentes de Hollywood. "Não posso faltar pois, senão, fico sem emprego." Sandra ainda foi eleita o pior casal do ano ao lado de Bradley Cooper (foto), também por Maluca Paixão. O grande vencedor foi Transformers: A Vingança dos Derrotados, que ganhou os Framboesas de pior filme, diretor e roteiro. Já a estatueta de pior ator foi para o grupo Jonas Brothers por Jonas Brothers 3D. Como foi uma data redonda, ou seja, a 30ª entrega do Framboesa, os organizadores elegeram Eddie Murphy e Paris Hilton como os piores atores da década, enquanto A Reconquista, com John Travolta, foi o pior filme dos últimos anos. U.B.