Os piratas que serviram de inspiração aos cineastas O romance de Emilio Salgari (1862-1911) foi publicado em 1898 e inspirou um filme homônimo em 1976, mas seus ecos podem ser notados ainda hoje - por exemplo, nos longas da franquia Piratas do Caribe. Considerado a obra-prima de um dos mais celebrados escritores italianos, o título ganha tradução de Maiza Rocha pouco depois de a editora verter o clássico Os Piratas da Malásia, do mesmo autor, e abre o ciclo de aventuras dos corsários (que integrarão, aqui, a coleção Piratas das Antilhas). O livro narra a história do fidalgo Emilio de Roccanera (o Corsário Negro), cujos irmãos morrem pelas mãos do duque Wan Guld. Com outros piratas, ele enfrentará tempestades e batalhas marítimas em busca de vingança.