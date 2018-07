Os porcos e a gripe suína na capital do Egito

Em maio deste ano, logo após o surgimento da doença no México e nos Estados Unidos, o governo egípcio anunciou que sacrificaria todos os porcos do país. De nada adiantaram apelos da Organização Mundial da Saúde e informações científicas que demonstram que não são os porcos que propagam a nova gripe. O governo não arredou pé e sacrificou os animais. O resultado pode ser descrito como um desequilíbrio ecológico ou como uma intervenção em uma atividade econômica central para o bem-estar da sociedade. O fato é que agora o Cairo corre o risco de enfrentar uma epidemia muito pior que a de gripe suína.

O sistema de coleta de lixo no Cairo, uma das maiores capitais do mundo muçulmano, é "administrado" por um grupo de cristãos, os zabaleen, que vivem em montanhas nos arredores da capital. Essa minoria religiosa tem como sua principal atividade coletar e reciclar o lixo do Cairo. Eles caminham por todos os bairros da capital coletando o lixo de porta em porta.

O lixo é transportado para o bairro dos zabaleen e reciclado. Papelão, plástico e alumínio são vendidos como em qualquer outra capital do Terceiro Mundo. Já o lixo orgânico, principalmente restos de comida, é usado para alimentar uma enorme criação de porcos. Eles são sacrificados e usados como alimento pelos zabaleen, uma vez que o mercado para carne de porco em uma cidade predominantemente muçulmana é muito pequeno.

O aparecimento da gripe suína e a decisão do governo muçulmano de sacrificar todos os porcos levaram a comunidade científica a criticar a decisão como inútil, uma vez que se sabia que os porcos não são os responsáveis pela disseminação do vírus. No Cairo, os zabaleen criticaram a decisão. Eles deixariam de ter sua fonte de proteína e não teriam nenhum incentivo para coletar o lixo orgânico.

Quatro meses depois do sacrifício dos porcos, a capital do Egito está coberta de lixo. Os zabaleens continuam a coletar a parte do lixo que possui valor comercial e sobrou para o governo a tarefa de coletar o restante do lixo. Como o sistema oficial é ineficiente, os bairros pobres do Cairo e as ruas dos bairros de classe média estão cobertos por restos de comida que apodrecem a céu aberto e infestam a cidade com um cheiro insuportável. Com a remoção dos zabaleens e seus porcos, essa rica matéria orgânica ficou disponível para outros seres vivos - e quem conhece ecologia sabe que um nicho ecológico como esse não fica intocado por muito tempo. O crescimento da população de ratos começou e aos poucos eles estão tomando as ruas. Se nada for feito, com os ratos virão as doenças.

Para piorar a situação, o governo, ainda com medo do vírus da gripe suína, ordenou o fechamento das escolas e o adiamento do início das aulas. Agora, os ratos convivem com as crianças nas pilhas de lixo. É a receita para um desastre.

Ainda não se sabe se essa interrupção no processamento do lixo causou mortes - mas quando elas vierem, de quem será a culpa? Do vírus H1N1, da falta de informação científica, do preconceito religioso, do despreparo governamental ou das companhias que coletam o lixo? Quando a pandemia passar, vai ser difícil escolher o país que tomou as piores decisões.

* fernando@reinach.com

Biólogo