Os segredos (e problemas ) dos adversários

Coreia do Norte, Costa do Marfim e Portugal são os primeiros adversários do Brasil na caminhada rumo ao sonhado hexacampeonato mundial de futebol. O histórico indica que a seleção de Dunga deu sorte na composição de sua chave da Copa da África do Sul. Enfrenta o adversário mais fraco na estreia, dia 15 de junho, e pega o teoricamente mais complicado na terceira partida, dia 25, quando poderá entrar em campo com a classificação às oitavas de final garantida ? no meio, no dia 20, encara a melhor das seis seleções que representam a África. O Grupo G não é dos mais difíceis. Mas não dá para vacilar, pois os adversários também não são "galinhas mortas".

Portugal já não é mais aquele time eficiente e competitivo dos tempos de Luiz Felipe Scolari, que ficou em 4.º lugar na Copa da Alemanha, em 2006, e foi vice europeia em 2004. Convive com a desconfiança, dentro e fora do país, principalmente pela dificuldade para garantir a vaga na Copa, que só veio na repescagem contra a Bósnia.

No entanto, não se deve subestimar uma equipe que tem um jogador como Cristiano Ronaldo, cuja qualidade técnica, visão e capacidade para decidir partidas são incontestáveis. O astro vai desembarcar na África do Sul com um objetivo pessoal que pode contribuir, e muito, para o sucesso de sua seleção: pretende arrebentar na Copa para voltar a ser eleito o melhor jogador do mundo.

Deco, um dos brasileiros da seleção portuguesa, também tem a ambição de marcar sua despedida em alto nível. Aliás, é a partir de sua capacidade de organização que o técnico Carlos Queiroz espera montar um time competitivo para a Copa. Liedson é outro brasileiro com chance de ir ao Mundial, e Pepe só vai caso se recupere de contusão.

O experiente Queiroz tem batido na tecla de que a desconfiança com Portugal é injusta, pois já conseguiu reorganizar a equipe. O problema é que na prática ainda não se vê essa consistência que o treinador apregoa.

A seleção de Portugal que se deve ver na Copa não apresentará nada de revolucionário. Queiroz é adepto do 4-4-2, com os homens de meio de campo posicionados em forma de losango ? um jogador à frente da zaga, outros dois colocados pelos lados e um armador, normalmente Deco, mais adiantando, mas com liberdade de movimentação pelo setor e para encostar nos atacantes. Em algumas situações, opta por dois volantes marcadores e dois meias mais ofensivos.

Pelo gosto de Carlos Queiroz, os laterais têm liberdade para atacar, mas a prioridade é a marcação e o bloqueio das investidas adversárias pelos lados do campo. O treinador já definiu como meta ficar em segundo lugar na chave. Queiroz, porém, tem uma esperança: a de que o Brasil vacile. Dessa forma pode fugir da Espanha, provável rival nas oitavas de final.

COSTA DO MARFIM

Esquema tático não tira o sono do técnico da Costa do Marfim, o bósnio Vahid Halilhodzic. Se ele chegar à Copa, provavelmente vai montar o time no 4-3-3, que prefere para facilitar a vida do astro Drogba. É um sistema que lhe dá certa comodidade, pois Kalou, o atacante pela direita, e o que joga pela esquerda (às vezes Koné) podem recuar e ajudar a fechar o meio de campo em caso de sufoco. Nesse caso, Drogba fica isolado na frente, mas costuma dar conta do recado.

O maior problema de Halilhodzic, porém, não tem relação com a tática de jogo ou a fragilidade natural de sua defesa. Depois do fracasso dos marfinenses na Copa Africana de Nações, em janeiro, vive com a cabeça a prêmio. É acusado de não ter comando sobre os jogadores, que por isso não têm, na seleção, a mesma dedicação mostrada em seus clubes ? a maioria deles tem bons contratos na Europa.

O bósnio parece mesmo ter perdido o respeito dos jogadores. Assim, não será surpresa se cair. Mesmo porque os marfinenses assumiram para si a responsabilidade de ao menos serem os melhores africanos na Copa. Para isso, precisam passar da primeira fase. Mas, com a seleção em ebulição há pouco mais de três meses do início da competição, aquela que seria de fato a candidata a principal seleção africana nada mais é do que uma incógnita.

COREIA DO NORTE

Os norte-coreanos, até onde ainda se sabe, têm predileção por esquemas defensivos. Seja no 4-4-2, no 4-5-1 ou até no 5-4-1, que o técnico Kim Jong-Hun admite usar durante a Copa, pois é a tática que melhor se adapta a seus jogadores, o objetivo primordial é defender. O time costuma jogar fechado e explorar a velocidade de seus jogadores na tentativa de surpreender. A movimentação constante dos atletas, que têm invejável preparo físico, também entra como trunfo.

A Coreia do Norte é o "patinho feio"" da chave e talvez de toda a Copa. Mas em 1966, na Inglaterra, também era. Por isso, Jong-Hun vive falando em surpresa. Vai ser difícil, no entanto, transformar o sonho em realidade.