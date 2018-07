Os sentidos da política no cinema feito na Argentina Nos anos 1960 e 1970, o cinema político tinha um sentido preciso, marcado pelo compromisso com elementos sociais e estéticos. Desde então, seus critérios artísticos vêm se transformando. Professora da Universidade de Buenos Aires, Ana Amado mostra neste livro como, na Argentina, a narrativa e a temática cinematográficas das últimas três décadas se tornaram dominadas pelo impacto da história, sobretudo da ditadura militar. Mesmo sob a experiência da despolitização da sociedade, os filmes não deixam de ser influenciados pelos fatos políticos, como confirma uma cinematografia que explorou as revoltas populares ocorridas durante as crises econômicas e institucionais, entre 2001 e 2002.