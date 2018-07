Os táxis de São Paulo

Não se sabe por que razão a Prefeitura, ao liberar o Condutax, também não descongelou a emissão de alvarás, o que deveria ocorrer pari passu com o aumento da população de São Paulo. Nos últimos 14 anos, o número de carros na cidade cresceu disparadamente, entupindo as ruas, avenidas e viadutos da cidade, apesar das obras destinadas a desobstruir o trânsito, mas o número de táxis autorizados pela Prefeitura estagnou.

Na aparência, não faltam táxis em São Paulo, a não ser na hora do rush ou quando as chuvas castigam a metrópole. Há uma clara explicação para que a oferta normalmente atenda à demanda. Como não conseguem obter o alvará da Prefeitura, centenas de pessoas operam táxis na clandestinidade. Não só deixam de pagar os impostos e taxas devidos, como, não atendendo às exigências legais, representam uma ameaça à segurança dos usuários, principalmente porque são levados a trabalhar à noite e de madrugada, em ruas de menor movimento e saídas de bares e clubes noturnos, para escapar da fiscalização. O rádio serve de meio de comunicação para evitar as "batidas" policiais.

Pode ser que, com mais cadastros sendo emitidos, muitos motoristas possam se revezar em turnos, utilizando veículos de colegas privilegiados. Essa alternativa é bastante frequente e tem um preço para o motorista carona. Isso, porém, é o de menos. Muitos motoristas de táxi desejam ingressar na formalidade e buscam comprar alvarás de outros taxistas, pressionando o preço das luvas que têm de desembolsar. Essas variam entre R$ 60 mil e R$ 150 mil e até mais no Aeroporto de Congonhas, o ponto mais valioso da cidade, segundo mostrou a reportagem de Rodrigo Burgarelli no Estado (9/3).

Essa situação é altamente irregular. Significa, de fato, uma reserva de mercado de trabalho, com características cartoriais. Quando por falecimento, desistência ou outro motivo qualquer, o motorista não puder ou não quiser usar o alvará, ele é vendido ou passa a sucessores legais ou a alguém ligado à família. Raramente é devolvido à Prefeitura, como de direito.

O Sindicato dos Motoristas Autônomos de Táxi (Sinditáxi), de São Paulo, defende a prática atual com uma alegação paternalista. "Imagine se um velho de 50 anos (sic) chegasse e entregasse de mão beijada o alvarazinho para a Prefeitura. E o que ele trabalhou a vida toda?", pergunta Natalício Bezerra, presidente da entidade. Para ele, portanto, as luvas são um direito adquirido e podem servir para adoçar a aposentadoria.

Alguém poderia alegar que o alvará e o ponto de táxis seriam uma espécie de fundo de comércio dos motoristas profissionais, um valor intangível que poderia ser comercializado, como fazem as empresas legalmente constituídas. O argumento não se sustenta porque os taxistas ? em geral, trabalhadores autônomos ? operam sob licenças que precisam ser renovadas e que não configuram uma posse definitiva. O mesmo se aplica às frotas ou empresas especializadas nesse serviço, que também precisam de alvarás para seus veículos.

O sistema de licenciamento de táxis usado em São Paulo é repetido em outras cidades do País. Outros países adotam outros sistemas para os táxis, permitindo a comercialização de licenças, mas de acordo com uma regulamentação.

O essencial, no nosso caso, é que não se criem outros entraves, além dos existentes, para quem quer trabalhar como taxista, seja autonomamente, seja com carteira assinada. E que não se estimule ainda mais, pelo imobilismo da máquina pública, a informalidade.