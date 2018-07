Os tempos do amor

Há pouco mais de um ano, Carey Mulligan era uma quase desconhecida, embora já tivesse no currículo participações em filmes de sucesso, como Orgulho e Preconceito, de Joe Wright, e Inimigos Públicos, de Michael Mann. Foi necessário apenas que Educação, de Lone Scherfig, passasse no Sundance Festival, no começo de 2009, para que toda a indústria imediatamente começasse a falar da garota inglesa.

Educação

Ela fez a sequência de Wall Street, de Oliver Stone, e foi indicada para o Oscar de melhor atriz - o que já era esperado. Dias antes do anúncio das indicações da Academia de Hollywood, Carey conversou pelo telefone com o repórter. Estava tranquila. "O Oscar não vai mudar minha vida", garantiu.

Segundo a diretora Lone Scherfig, você possui uma mistura rara de sofisticação e fragilidade. O mesmo se poderia dizer de Audrey Hepburn. O que você acha disso?

Ainda não estou acostumada a essas comparações. Talvez eu devesse bancar a blasé, achando tudo isso natural, mas as coisas têm acontecido rapidamente para mim. Ainda não me acostumei. Lone é muito doce e me tomou sob sua proteção. Ela já me fez saber que espera ter algum projeto no futuro para que possamos voltar a trabalhar juntas. Quando fiz o teste para o papel, não acreditava muito nas minhas possibilidades. Mas, depois, tivemos aquela filmagem maravilhosa. E Peter (o ator Peter Sarsgaard, que contracena com ela) foi maravilhoso. Já havíamos feito Chekhov, A Gaivota, no teatro. De repente, eu estava num set, como estrela de um pequeno filme sobre essa garota que não sabe direito o que quer da vida e arranja esse mentor para educá-la segundo regras pouco convencionais da sociedade da época. Foi tudo muito inesperado e surpreendente.

Justamente, a educação. Jenny se integra a esse grupo que a afasta não apenas das aspirações familiares, mas dela mesma. Este sentido, o filme sobre os anos 1960 antecipa mudanças de comportamento que duram até hoje, concorda?

Era o que havia de mais excitante no projeto. Lone sabia o tempo todo que estava olhando para um mundo em transformação, fazendo uma crônica de época. Os anos 1960 mudaram tudo, a gente ouve isso até hoje. Mas confesso que não precisei pesquisar muito. Conversei um pouco com meus pais e avós, mas a verdade é que o roteiro (de Nick Hornby) era tão bem escrito, com frases tão verdadeiras e observações tão maravilhosas, que bastava segui-lo para acreditar que os personagens e situações seriam críveis.

Ajudou em alguma coisa o fato de Lone ser dinamarquesa, portanto, estrangeira?

Você quer dizer o olhar da estrangeira sobre a Inglaterra em processo de mudança? Lone já havia feito Italiano para Principiantes, que vi e do qual gostei bastante, embora lá os personagens fossem nórdicos na Itália. Como eu disse, o texto era bem escrito, o que é sempre inspirador para o elenco, mas Lone sabe filmar, cria o ambiente no set. E, depois, como estrangeira, ao se assegurar da veracidade do que filmava ela, no fundo, já estava pensando no público de todo o mundo.

Sua cena com Emma Thompson é maravilhosa. Ela aparece pouco, mas é perfeita como Vanessa Redgrave no desfecho de Desejo e Reparação. A diretora da escola que antecipa o que está ocorrendo com Jenny e a decepção que ela v ai ter com esses amigos egoístas, que só pensam em si. Como foi filmar?

Você tem razão. Emma, Keira Kneightley, Judi Dench. Foram essas atrizes que me fizeram também querer ser atriz. Emma foi brilhante. Ela teve apenas um dia de filmagem, mas, por problemas técnicos, tivemos de aumentar para dois. A filmagem se estendeu mais que o esperado e eu confesso que me encantou ver como ela era uma pessoa num determinado momento e, quando Lone gritava "Ação!", ela era outra, vestindo a pele do personagem e pensando e agindo como faria aquela mulher. No final da jornada, estávamos exaustos e Emma encomendou sanduíches e cerveja. Comemos no set, não apenas os atores, mas todo mundo. Éramos como uma família. Fazer cinema tem esses momentos de comunhão, de identificação. Educação está sendo importante pelo reconhecimento que estou ganhando, mas antes disso eu já tive ali uma outra educação, e ela foi decisiva, como atriz e como pessoa.

