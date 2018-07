'Os Vingadores' arrecada US$103 mi em fim de semana nos EUA

Depois de conseguir a melhor bilheteria da história na estreia da semana passada, "Os Vingadores" estabeleceu um novo recorde com facilidade ao ultrapassar a marca de 75,6 milhões dólares de "Avatar" em seu segundo fim de semana em 2009, tornando "Os Vingadores" o primeiro filme a ultrapassar 100 milhões de dólares em seu segundo fim de semana.

O filme já acumulou 628,9 milhões de dólares internacionalmente desde seu lançamento no exterior em 25 de abril, informou o distribuidor Walt Disney, e caminha para atingir a marca de 1 bilhão de dólares em apenas 19 dias.

"Estamos obviamente felizes", disse Robert Iger, presidente da Disney em um comunicado.

"Você nunca pode prever este tipo de sucesso", disse Dave Hollis, vice-presidente executivo para a distribuidora. "É um resultado impressionante."

"O sucesso do filme se deve em grande parte a uma história que agrada em todos os níveis, a todos os segmentos do público", acrescentou.

O filme em 3D reúne o Homem de Ferro, a Viúva Negra, o Capitão América e outros heróis de quadrinhos da Marvel em uma luta contra um vilão determinado a destruir o planeta. A Disney anunciou esta semana que está planejando uma sequência para "Os Vingadores".

Ao longo de sua semana de estreia, o filme arrecadou 207,4 milhões dólares nos cinemas norte-americanos (EUA e Canadá), ajudando a melhorar o desempenho do estúdio, que antes tropeçou com o lançamento do filme de grande orçamento "John Carter".

A febre de "Os Vingadores" ultrapassou a da nova comédia de horror "Sombras da Noite", de acordo com estimativas dos estúdios compiladas pela Reuters. "Sombras da Noite" arrecadou estimados 28,8 milhões de dólares de sexta-feira a domingo nos cinemas norte-americanos.

A mais recente colaboração entre o ator Johnny Depp e o diretor Tim Burton, "Sombras da Noite", de 100 milhões de dólares, é baseado na novela cult de TV exibida entre 1966 e 1971 sobre vampiros, lobisomens e bruxas que vivem em uma mansão rural fantasmagórica. Michelle Pfeiffer e Helena Bonham Carter também estão no elenco.

Os executivos do estúdio afirmaram que o total arrecadado estava em linha com as expectativas de cerca de 30 milhões de dólares.

Em terceiro lugar, a comédia romântica "Think Like a Man" arrecadou 6,3 milhões de dólares durante seu quarto fim de semana nos cinemas.

O drama de sobrevivência adolescente "Jogos Vorazes", o maior filme do ano antes de "Os Vingadores", terminou o fim de semana em quarto lugar com 4,4 milhões de dólares.

O quinto lugar é da história de amor "Um Homem de Sorte", que arrecadou 4 milhões de dólares. A animação "Piratas Pirados!" vem em sexto com 3,2 milhões de dólares.

(Reportagem de Lisa Richwine e Chris Michaud)