Osasco e São Caetano disputam vaga na final O São Caetano recebe o Osasco hoje às 13h30, no Complexo Poliesportivo Lauro Gomes, em partida que vai definir um dos finalistas do Campeonato Paulista. O time do ABC entrará em quadra com força máxima e disposto a encerrar a hegemonia de Osasco, campeão nas últimas oito edições do estadual.