OSB anuncia programação e o retorno ao seu principal palco

RIO

A Orquestra Sinfônica Brasileira está confiando no cumprimento do prazo para o fim das obras no Teatro Municipal do Rio, fechado desde outubro de 2008 por conta de uma grande restauração, para a acomodação de seus principais concertos este ano. Após adiamento de nove meses, a reabertura está marcada para 27 de abril. Para 8 de maio, está agendado o início da Série Turmalina Pianistas, com sete músicos, entre eles, João Carlos Martins e Arthur Moreira Lima.

O concerto, o primeiro da OSB no palco do Municipal desde o fechamento, faz parte das comemorações pelos 70 anos da orquestra. A estreia, em 1940, foi com uma apresentação no mesmo teatro ? que terá o programa repetido em agosto. A programação de 2010, de cerca de 90 concertos, foi divulgada ontem por seu regente titular, Roberto Minczuk. Ele conta com o prazo dado pela presidente da Fundação Theatro Municipal, Carla Camurati. "Em se tratando de obras, sempre há temor, mas a gente não pode se prender a isso. A volta do teatro é muito importante para a OSB e para a cidade."

Até dezembro, serão revisitadas obras, de compositores brasileiros, que um dia fizeram sua estreia com a OSB, como as Bachianas nº 9, de Heitor Villa-Lobos, e a abertura de As Três Máscaras Perdidas, de Francisco Mignone.

São esperados grandes nomes da música clássica atualmente, como a mezzo-soprano austríaca Natascha Petrinsky e o baixo-barítono canadense Russell Braun, que cantarão Mahler, e os pianistas russos Sofia Gulyak e Konstantin Scherbakov. Em agosto, Nelson Freire vem de uma série de concertos na Europa para tocar Beethoven. Informações sobre a venda de assinaturas estão em www.osb.com.br.