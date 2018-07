OSB recebe inscrições para novas vagas A Orquestra Sinfônica Brasileira recebe inscrições para audições até 3 de março. São 17 vagas, com salários que variam de R$ 6.166 a R$ 7.766. Os interessados devem enviar e-mail para concurso@osb.com.br, com taxa de inscrição de R$ 100, valor que será devolvido. A confirmação será feita via e-mail até o dia 5. Informações sobre repertório, datas das audições e sobre as vagas estão no site www.osb.com.br/concurso2010.