Oscar de Burt Lancaster e épico do capitalismo de Hawks

Antes disso, às 19h35, o cinéfilo de carteirinha estará ligado no Telecine Cult para ver Rio Vermelho. O western de Howard Hawks com John Wayne é um épico do capitalismo, mostrando como Big John atravessa os EUA levando uma boiada. O astro cria o personagem mais antipático de sua carreira, um autoritário que leva o jovem Montgomery Clift a se rebelar contra ele. Tudo contribui para a estatura deste clássico, até a leitura psicanalítica que propõe um vínculo homossexual na forma como Clift e John Ireland vivem brandindo suas pistolas.

Trata-se de um raro, mas não tão raro assim, exemplar de western "adulto". Cenas deste filme foram usadas por Peter Bogdanovich em A Última Sessão de Cinema, para mostrar o desencanto de seus personagens face a um mundo que está morrendo - e o Texas de Bogdanovich não é mais o de Hawks.

Tom & Jerry Rumo à Marte

14h15 no SBT

(Tom & Jerry Blast Off to Mars). EUA, 2004. Direção de Bill Kopp.

Animação em que o título diz tudo. O gato e o rato criados por Hanna & Barbera embarcam numa odisseia espacial. Salve-se quem puder. Reprise, colorido, 80 min.

O Casamento dos Meus Sonhos

15h45 na Globo

(The Wedding Planner). 2001, EUA. Direção de Adam Shankman, com Jennifer Lopez, Matthew Mcconaughey, Bridgette Wilson-Sampras, Justin Chambers, Judy Greer.

Jennifer Lopez faz especialista em planejar festas de casamentos, mas é uma solitária que não dá certo com os homens (e está ficando para titia). Quando sofre um acidente e é salva pelo bonitão Matthew McConaughey, ela pensa ter encontrado, enfim, o seu par, mas ele é o noivo da festa que acaba de ser contratada para organizar. Adivinhe se a heroína não vai boicotar o próprio trabalho, tentando separar os noivinhos... O carisma da dupla segura a atenção, mas não espere grande coisa. Reprise, colorido, 102 min.

Os Encrenqueiros

22 h na Rede Brasil

(The Night Before Christmas). EUA/Itália/Alemanha. 1994. Direção e interpretação de Terence Hill, com Bud Spencer, Ruth Buzzi.

Último filme da dupla Hill/Spencer. Os dois fizeram sucesso nos anos 1970 com a popular série Trinity, de spaghetti westerns cômicos. O humor pastelão dá o tom da história. Terence Hill faz o gatilho mais veloz do Velho Oeste. Bud Spencer é seu irmão, um destemido caçador de recompensas. Quando a mãe os convoca para um Natal em família, os desafetos da dupla aproveitam a reunião para acertar as contas. Reprise, colorido, 102 min.

Uma Comédia Nada Romântica

22h40 na Globo

(Date Movie). EUA, 2006. Direção de Jason Friedberg e Aaron Seltze, com Tyson Hannigan, Tony Cox, Adam Campbell, Carmen Electra.

Os diretores Friedberg e Seltze integraram a equipe de roteiristas de Todo Mundo em Pânico. Depois de esculhambar com os códigos de filmes de terror, eles se voltam agora para - e contra - as comédias românticas. Tyson Hannigan faz a heroína romântica que pensa ter encontrado o homem de seus sonhos, o inglês Adam Campbell. Mas, antes que eles tenham seu Casamento Grego, ela descobre que pode estar Entrando numa Fria e por aí vai. Você vai identificar cenas e situações de várias comédias de sucesso. Dá para rir, mas é puro besteirol. Reprise, colorido, 83 min.

Bicho de Sete Cabeças

1h35 na Globo

Brasil, 2000. Direto de Lais Bodanzky, com Rodrigo Santoro, Othon Bastos, Cássia Kiss, Caco Ciocler, Jairo Mattos, Valeria Alencar.

Um dos grandes filmes brasileiros dos últimos 15 anos (e um marco do que se convencionou chamar de "retomada"). Rodrigo Santoro amargava o rótulo de ser apenas um rosto bonito - um galã de novelas da Globo - quando a diretora Laís Bodanzky apostou suas fichas nele. Rodrigo é magnífico como Neto, o garoto que é pego pelo pai com um cigarro de maconha. Enviado para um instituto psiquiátrico, ele conhece o inferno do sistema manicomial do Brasil, repetindo na tela a experiência de Austregésilo Carrano, autor do livro em que se baseia a história. Um filme belo, forte e emocionante. Cássia Kiss, como a mãe, também é 10. Reprise, colorido, 80 min.

Ana Karenina

2h50 na Rede Brasil

(Anna Karenina). EUA, 1935. Direção de Clarence Brown, com Greta Garbo, Fredric March, Freddie Barthlomew, Maureen O"Sullivan, May Robson, Basil Rathbone.

Garbo já havia interpretado Anna Karenina em outra versão - muda - do romance de Leon Tolstoi. A trágica história de amor da mulher casada que arranja um amante e o marido a separa do filho é um veículo e tanto para a estrela. Garbo foi - e ainda é - um caso raro na história do cinema. Os semiólogos a estudam como um fenômeno. É difícil dizer se possuía um grande talento. Garbo era, acima de tudo, um rosto insondável e misterioso. Ela não precisava expressar nada. Sua máscara era suficiente para que os diretores levassem o público a procurar não importa o quê naqueles olhos. Reprise, colorido, 93 min.

Amanhã

A Globo exibe amanhã, no Intercine, o preferido do público entre - A Praia, de Danny Boyle, com Leonardo DiCaprio, Tilda Swinton, Virginie Ledoyen e Guillaume Canet, sobre jovem norte-americano que descobre universo de drogas e violência numa ilha paradisíaca (EUA, 2000, fone 0800-70-9011); e O Último Grande Herói, de John McTiernan, com Arnold Schwarzenegger, Art Carney e Anthony Quinn, sobre garoto que ganha bilhete premiado e isso lhe permite entrar e sair da tela, vivendo movimentadas aventuras com seu herói favorito (EUA, 1993, fone 0800-70-90-12). L.C.M.