Oscar de melhor documentário longa-metragem vai para 'Procurando Sugar Man'

O documentário narra a história de dois fãs sul-africanos do cantor e compositor norte-americano Rodriguez que se aventuram numa saga para descobrir o que aconteceu com o misterioso herói e encontram histórias e personagens surpreendentes.

Rodriguez nunca fez sucesso nos Estados Unidos. Ele morreu de overdose em meados dos anos 1970, mas acabou estourando na África do Sul.

Os documentários "Cinco Câmeras Quebradas", "The Gatekeepers", "How To Survive A Plague" e "The Invisible War" também disputavam o Oscar nesta categoria.

O Oscar de melhor documentário curta-metragem foi para "Inocente", que concorria com "Kings Point", "Mondays at Racine", "Open Heart" e "Redemption".