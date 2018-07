Oscar Maroni é transferido de delegacia em São Paulo O empresário Oscar Maroni, dono da boate Bahamas, foi transferido na noite de ontem da 2ª Delegacia Seccional, no Brooklin, na zona sul de São Paulo, para a carceragem do 40º Distrito Policial, na Vila Santa Maria, região do Limão, zona norte da capital paulista. Por ter curso superior, o empresário tem direito a cela especial e por isso foi levado para a zona norte.