Oscar Niemeyer comemora 104 anos, completados hoje

"Ah, como era bom e afetuoso este velho companheiro, a nos contar, animado, sua vida cheia de alegrias e flores! Lembro-o a cantar no teatro de Paris, ele a entrar no palco com o seu violão, simpático como sempre.. Nosso amigo se exibia com especial desembaraço como se estivesse tranquilo na branca areia das praias da Bahia, onde se deixava ficar feliz por tantas vezes. Ou no restaurante Plataforma do Leblon, o local preferido de encontro com Tom Jobim, a cantarem, de uísque na mão, para os amigos que os rodeavam. E era um prazer vê-lo naquelas noites tão inesquecíveis para todos nós."