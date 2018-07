Oscar Niemeyer continua internado no Rio O arquiteto Oscar Niemeyer continua internado na unidade intermediária do Hospital Samaritano, no Rio. Na quinta-feira, ele foi submetido a uma cirurgia de retirada da vesícula. Segundo o cirurgião José Ribamar Saboya de Azevedo, também foi feita uma drenagem de abscesso hepático. A cirurgia foi por videolaparoscopia. Aos 101 anos, Niemeyer reage bem. Ele está lúcido e respira normalmente, sem a ajuda de aparelhos. Ainda não há previsão de alta.