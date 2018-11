Oscar Niemeyer é internado no Rio O arquiteto Oscar Niemeyer (foto), de 102 anos, foi internado na tarde de anteontem na unidade coronariana do Hospital Samaritano, na zona sul do Rio. Segundo o boletim assinado pelo médico Fernando Gjorup, Niemeyer está com infecção urinária. Seu quadro é estável e não há previsão de alta.