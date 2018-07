Oscar Niemeyer passa bem após cirurgia no Rio O arquiteto Oscar Niemeyer, de 101 anos, passa bem depois de ser submetido hoje à tarde a uma cirurgia para retirada da vesícula no Hospital Samaritano, no Rio. A cirurgia durou uma hora e 45 minutos. Niemeyer está no Centro de Terapia Intensiva (CTI), onde deve ficar por dois dias. Ele está lúcido. Não há previsão de alta.