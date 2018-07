Oscar Niemeyer sai do CTI e vai para unidade intermediária O arquiteto Oscar Niemeyer, de 101 anos, teve alta ontem do Centro de Tratamento Intensivo do Hospital Samaritano, no Rio. Lúcido e reagindo bem à cirurgia de retirada de vesícula, realizada na quinta-feira, Niemeyer agora está em uma unidade intermediária. Seu médico, Fernando Gjorup, ainda não tem previsão de quando o arquiteto deixará o hospital.