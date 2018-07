Oscar Niemeyer segue internado para exames no RJ O arquiteto Oscar Niemeyer, de 101 anos, foi internado por volta das 20 horas de ontem no Hospital samaritano, em Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro, para a realização de um check up. Segundo informações da assessoria do hospital, o arquiteto carioca passa bem e foi internado para a realização de exames que já estavam agendados. Ainda não há informação sobre quando Niemeyer receberá alta. Um boletim médico deve ser divulgado ainda nesta manhã, segundo a assessoria de imprensa do hospital.