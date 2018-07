Oscar Niemeyer sente dores e volta a ser internado no hospital

O arquiteto Oscar Niemeyer, de 101 anos, passou mal na madrugada desta quarta-feira, 30, e voltou ao Hospital Samaritano, em Botafogo, no Rio, onde passa por exames. Niemeyer foi submetido a uma cirurgia para retirada da vesícula na última quinta-feira.

De acordo com a assessoria do hospital, os médicos ainda não sabem o que teria provocado as dores. Niemeyer está lúcido e respirando normalmente, sem a ajuda de aparelhos.

O resultado dos exames deve sair no início desta noite. Não há previsão de alta.

O arquiteto completará 102 anos no dia 15 de dezembro. Ele é pioneiro na arquitetura moderna do Brasil, explorando o concreto armado. Entre os tantos projetos que o levaram à fama internacional estão o de Brasília; o do conjunto arquitetônico da Pampulha, em Belo Horizonte; o da sede das Nações Unidas, nos Estados Unidos; e o do Memorial da América Latina, em São Paulo.

Este ano, Niemeyer finaliza um projeto em Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro, que leva o seu nome. O Caminho Niemeyer é uma série de obras arquitetônicas que forma um corredor cultural na orla da cidade.