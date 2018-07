Oscar Niemeyer tem alta hospitalar no Rio

O arquiteto Oscar Niemeyer, de 102 anos, teve alta ontem após 12 dias internado no Hospital Samaritano, em Botafogo, zona sul do Rio, para tratamento de infecção urinária. De acordo com o hospital, Niemeyer está totalmente recuperado. Em setembro passado, o arquiteto havia sido internado no mesmo hospital após dores abdominais. Foi detectada a necessidade de retirar a vesícula e um abscesso no fígado. Dias depois, ele apresentou sangramento intestinal e os médicos detectaram no intestino grosso um tumor, que foi retirado por meio de laparoscopia.